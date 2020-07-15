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جراحة نادرة.. فريق طبي يغلق فتحة بين الجهاز الهضمي والتنفسي لمريضة في بريدة

جراحة نادرة.. فريق طبي يغلق فتحة بين الجهاز الهضمي والتنفسي لمريضة في بريدة
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة من إجراء عملية جراحية نادرة لمريضة تعاني من التهابات شديدة بالرئة.

وفي التفاصيل، نجح مركز القلب بالقصيم بالتعاون مع وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة بإجراء عملية نادرة لمريضة تعاني من التهاب شديد بالرئة وتجمع صديدي ناتج عن مضاعفات عملية قص المعدة، مما أدى إلى وجود قناة وفتحة بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

وأظهرت الفحوصات السريرية والأشعة المقطعية والمنظار العلوي وجود فتحة بين الجهازين وهي من المضاعفات النادرة.

وأخذت المريضة إلى معمل القسطرة القلبية في مركز القلب وعمل منظار وتحديد مكان الفتحة بالصبغة، وتمكن الفريق الطبي من إغلاق الفتحة بنجاح وفي وقت قياسي.

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