وفاة الحالة رقم 70 لعائلة تعافى بها 69 شخصًا من «كورونا»

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توفيت شابة تبلغ من العمر 33 عامًا بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت أحد أفراد الأسرة التي أصيب بها 70 شخصًا بنجران وتعافى الجميع عدا الشابة التي فُجع أهلها بوفاتها بعد دخولها العناية المركزة لأكثر من شهر.

وبحسب ما نقلته “الوطن”، عن شقيق الحالة المتوفاة، فقد عبر عن حزنه الشديد بوفاة شقيقته التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الذي أصاب 69 شخصًا من أعمامه وإخوانه وأخواته وأبناء وبنات عمومته وأبنائهم، لكنهم ولله الحمد تماثلوا للشفاء.

وكانت امرأة لم تظهر عليها أعراض الإصابة، قد نقلت فيروس كورونا لنساء من هذه الأسرة، الذين بدورهن نقلوه حتى أصيب من نفس الأسرة الواحدة 70 شخصًا تم وضعهم جميعًا داخل المحاجر الصحية بخلاف 3 حالات تم وضعها في العناية المركزة، خرج منهم اثنين وتوفيت الحالة الثالثة.