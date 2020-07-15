ما حُكم تفتيش أغراض الخادمة دون علمها قبل سفرها؟.. الشيخ المصلح يجيب (فيديو)

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أوضح أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حُكم تفتيش أغراض الخادمة دون علمها عند سفرها.

وقال المصلح في لقاء مع قناة” المجد” الفضائية: إنه لا يجوز فعل ذلك، فالأصل ألا يتعرّض أحد لمال أحد إلا بإذنه، وهذا في الحالات الاعتيادية.

وأضاف أن هناك حالات استثنائية يجوز فيها تفتيش أغراض الخادمة دون علمها، كالكشف عن جريمة أو إشكالية معينة.