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توضيح من «التأمينات» بشأن قيمة تعويض العاملين المتضررين من كورونا

توضيح من «التأمينات» بشأن قيمة تعويض العاملين المتضررين من كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مبلغ التعويض المصروف للعامل سيخضع لنفس آلية تحديد مبلغ التعويض في نظام ساند.

وأضافت التأمينات، أن مبلغ التعويض سيكون 50% من الأجر المسجل لدى التأمينات للعامل الذي استفاد من الدعم للثلاثة أشهر السابقة.

وأوضحت المؤسسة، أن اللجنة ستحدث قائمة المنشآت الأكثر والأقل تضرراً والمستثناة من الدعم بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وفقا لـ”المدينة”.

وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.

وفي الساق، أشارت المؤسسة إلى أن الدعم لدفعة شهر أغسطس سيكون بنفس آلية الأشهر السابقة، مشيرة إلى أنه سيصرف لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند حسب المعتاد في اليوم الأول من الشهر، أما فيما يخص شهر سبتمبر فستكون نسبة الدعم للمنشآت الأقل تضرراً 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين.

كما سيستمر الدعم بنسبة 70% كحد أقصى في المنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً والتي تشمل الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والنقل الجوي والأنشطة الرياضية والتسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون والخدمات الشخصية الأخرى.

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