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«بلدية الخرج» تغلق 16 منشأة تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

«بلدية الخرج» تغلق 16 منشأة تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية
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تواصل – واس:

أغلقت بلدية الخرج، 16 منشأة تجارية في مدينة السيح، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت البلدية أهمية المتابعة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها.

وأفادت أن إدارة الرقابة الصحية أتلفت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وضبطت عمالة في عدد من المطاعم لا تحمل شهادات صحية، وطُبقت الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

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