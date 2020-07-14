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تفاصيل جديدة يكشفها شقيق «طفلي عرعر» عن واقعة حبسهما داخل مركبة مغلقة

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق «طفلي عرعر» عن واقعة حبسهما داخل مركبة مغلقة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف شقيق «طفلي عرعر» محمد العنزي، تفاصيل جديدة عن واقعة مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي السبت الماضي، مؤكدا أن الأخبار والمعلومات المتداولة أغلبها غير صحيح.

وأوضح “العنزي” أن والده غير متزوج حاليا والأطفال في حضانة الأم وهي مطلقة منذ فترة، مشيراً إلى أن “وائل” و”جواهر” وضعهما الآن مستقر وهما في مستشفى الأطفال بعرعر، لافتاً إلى أن الواقعة تعود تفاصيلها لظهر يوم الجمعة الماضي ولم يتم الإبلاغ عما حدث من قبل الحاضنين للأطفال لأي جهة حكومية أو حتى إبلاغ والدهما، وفقا لصحيفة «عكاظ»،

وأفاد أنه بعد انتشار المقطع (السبت) على شبكات التواصل تم التعرف على الطفلين من قبل أسرة الأب وإبلاغ جميع الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا عدم معرفة أحد بمدة بقائهما في السيارة خارج المنزل مضيفا «بكل تأكيد ليس ربع ساعة كما تم التداول في مواقع التواصل، وننتظر نتائج التحقيق من قبل الجهات المختصة وكلنا ثقة بأن جميع من أخطا سوف يحاسب».

ولفت إلى توجه الجهات المختصة لمنزل الأم حيث يوجد الطفلان ونقلهما للمستشفى بتوجيه أمير المنطقة، مبيناً أن الطفلين يتلقيان الرعاية الصحية اللازمة وتم السماح لهم بزيارتهما أمس وهما يتمتعان بصحة جيدة.

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