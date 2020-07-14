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عودة «واتساب» للعمل بعد عطل مفاجئ

عودة «واتساب» للعمل بعد عطل مفاجئ
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تواصل – وكالات:

عاد تطبيق التراسل الفوري واتساب للعمل مجددا بعد عطل مفاجئ تسبب في إرباك المستخدمين في معظم دول العالم.

وأصاب موقع واتساب، تطبيق التراسل الأشهر على كوكب الأرض، عطل مفاجئ على مستوى العالم، حيث واجه مستخدموه أكثر من مشكله، سواء في الاتصال أو التحديث.

وسجل مراقب انقطاع خدمات المنصات الاجتماعية المستقل الشهير Down Detector ارتفاعًا كبيرًا في التقارير التي تفيد بوجود عطل كبير في واتساب على مستوى العالم، منذ قليل، سواء على الهاتف أو واتساب ويب.

وتقول خريطة انقطاع خدمة Down Detector أن مشكلات واتساب تؤثر بشكل أساسي على المستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى والهند وأستراليا، وتنتشر إلى بقية أنحاء العالم، كما أبلغ مستخدمون في السعودية ومصر عن وجود نفس المشاكل أيضا.

وفي ذروة الانقطاع حتى الآن، سجلت Down Detector أكثر من 6000 تقرير عن عطل أصاب واتساب، واتجه مستخدمو واتساب إلى تويتر أيضا للإبلاغ عن مشكلاتهم، مع أكثر من 321000 تغريدة عن انقطاع الخدمة، ولم تعلن المنصة المملوكة لفيسبوك عن سبب العطل حتى الآن.

جدير بالذكر أن آخر مرة أصيب واتساب بعطل كان يوم 19 يونيو الماضي، إذ تلقى وقتها موقع رصد خدمات المواقع الإلكترونية أكثر من 8000 شكوى، معظمها، وتحديدا 66% من الشكاوى حول ميزة آخر ظهور للأصدقاء، و27% منها حول مشاكل في الاتصال، و6% منها في تسجيل الدخول.

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