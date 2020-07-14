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«التحالف»: «الحوثي الإرهابية» تطلق صاروخاً لاستهداف المدنيين.. سقط داخل «مأرب»

«التحالف»: «الحوثي الإرهابية» تطلق صاروخاً لاستهداف المدنيين.. سقط داخل «مأرب»
العقيد الركن تركي المالكي
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تواصل – واس:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء اليوم الثلاثاء الموافق (14 يوليو 2020م) صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنيه والمدنيين بمدينة (مأرب).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء الذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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