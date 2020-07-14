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الانتهاء من أعمال إنارة الطريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة

الانتهاء من أعمال إنارة الطريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال إنارة الطريق الرابع من تقاطع السيل حتى تقاطع المدينة المنورة.

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “وكالة المشاريع ممثلة في الإدارة العامة للجسور والانفاق تنتهي من أعمال إنارة الطريق الدائري الرابع من تقاطع السيل حتى تقاطع المدينة المنورة ولا تزال الأعمال الأخرى جارية”.

وأضافت أمانة العاصمة المقدسة، أنه من المتوقع افتتاح اتجاه واحد من (طريق السيل إلى تقاطع طريق المدينة المنورة) في  شهر ذو الحجة هذا العام.

 

 

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