جامعة الجوف تتأهب للعام الجديد.. تجهيز مقرات ومعامل جديدة للطلاب (صور)

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تفقّد رئيسجامعة الجوفد. محمد بن عبد الله الشايع، اليوم الثلاثاء، مقر عمادة السنة الأولى المشتركة، كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب والمعلومات، ومعامل كلية الهندسة، مطّلعاً على مستوى التجهيزات المتوفرة في كل جهة وخطط العمل والبرامج الحالية والمستقبلية، وكذلك استمرار أعمال الصيانة اللازمة.

واطلع رئيسجامعة الجوف، على عدد من النماذج للقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل وقاعات الأنشطة، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وشملت جولة رئيسجامعة الجوفمقر السنة الأولى المشتركة حيث اطلع الدكتور الشايع على قاعة التدريب المجهزة بأحدث التقنيات وأنظمة المؤتمرات المرئية عن بعد، وكذلك نادي اللغة الإنجليزية English Club المخصص للأنشطة اللاصفية بإشراف عدد من الأساتذة الناطقين باللغة الإنجليزية، كما اطلع الدكتور الشايع على الصالة الرياضية المخصصة للأنشطة الطلابية الرياضية.

ثم زار رئيس الجامعة مقر كلية الهندسة مطلعاً على معامل ومختبرات الهندسة الكهربائية والتي تتضمن معمل القياسات الكهربائية، معمل التحكم، معمل الإلكترونيات، معمل المعالجات الصغرى، معمل الدوائر الكهربائية، معمل الاتصالات، معمل تصميم الدوائر المتكاملة، معمل التصميم المنطقي، معمل الحماية، معمل إلكترونيات القوى، معمل التحكم في أنظمة القدرة، معمل أنظمة القدرة، ومعمل الآلات الكهربائية.

كما شاهد رئيسجامعة الجوفمعامل الهندسة الميكانيكية والتي تتضمن كل من معمل أساليب التصنيع، معمل ميكانيكا المواد، معمل التبريد والتكييف، معمل الموائع والحراريات، معمل الاهتزازات، ورش الإنتاج، معمل عمليات التصنيع المتقدم، ومعمل التحكم والهيدروليك.

وتفقد معامل الهندسة المدنية التي شملت معمل المساحة، معمل التربة، معمل الخرسانة، معمل مواد التشييد، معمل الهيدروليكا وميكانيكا الموائع، معمل الهندسة البيئية، ومعمل هندسة الطرق، وفي ختام زيارته لكلية الهندسة اطلع على المعرض الدائم لمشاريع التخرج وابتكارات الطلاب المسجلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وتضمنت زيارة رئيسجامعة الجوفلكلية علوم الحاسب والمعلومات كلاً من الوحدات الأكاديمية بالكلية كوحدة الإرشاد الأكاديمي والطلابي ووحدة الجودة والدراسات العليا والاختبارات والشؤون الأكاديمية والخريجين والتعلم الإلكتروني، وزيارة القاعات الدراسية والأقسام العلمية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس كما شاهد الدكتور الشايع مكتبة الهندسة والحاسب التي تتضمن المراجع العلمية للمقررات الدراسية ومعامل الحاسب الآلي.

ورفع الدكتور محمد الشايع خالص الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما يحظى به التعليم من دعم كبير في مختلف المجالات، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة وسمو نائبه، ولمعالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ على دعمهم ومتابعتهم لكل برامج الجامعة، معبراً عن سعادته بما شاهده من تجهيزات متقدمة ستكون إضافة مميزة لجامعة الجوف، وسوف تمكنها من إقامة اختبارات نوعية، والإسهام في تجويد مخرجاتها إن شاء الله، وكان في استقباله ومرافقته أثناء الجولة وكلاء الجامعة والعمداء المعنيين بالزيارة.