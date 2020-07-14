«المرور» يحذر من الاستخدام المفاجئ لـ«المكابح».. 500 ريال غرامة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة استخدام المكابح بشكل مفاجئ بسبب خطورة ذلك على قائد المركبة وسالكي الطريق.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، “لسلامتك وسلامة من حولك؛ استخدام المكابح يكون عند الحاجة فقط”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية من 300 ريال إلى 500 ريال”.

وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرا لقائدي المركبات من خطورة المراوغة بسرعة بين السيارات على الطرق العامة، وناشدت الجميع الالتزام بتنظيمات السير المعلنة والمعروفة للجميع.

وقال “المرور السعودي” في تغريدة عبر “تويتر”: “إن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية”.

يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف ريال على المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.