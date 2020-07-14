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تنبيه.. موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة الرياض 

تنبيه.. موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة الرياض 
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض تتمثل في استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الجوية، الخرج والدلم والسليل والعاصمة الرياض، وحوطة بني تميم ورماح ووادي الدواسر.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن تستمر الجوية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

 يذكر أنالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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