الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

انفجار هائل في خط مواد بترولية بمصر (فيديو)

انفجار هائل في خط مواد بترولية بمصر (فيديو)
0

 

تواصل – فريق التحرير:

اندلع، عصر اليوم الثلاثاء، حريق هائل ناجم عن انفجار بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي بجمهورية مصر العربية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من موقع الحريق، وظهرت ألسنة نيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان، فيما شهد الطريق كثافات مرورية على جانبي الطريق.

 

 

مواد ذات صلة

انفجار جديد في إيران يخلف أضرارا كبيرة في شركة للغاز المسال

انفجار جديد في إيران يخلف أضرارا كبيرة في شركة للغاز المسال

إيران.. انفجار هائل في محطة توليد كهرباء بالأحواز (فيديو)

إيران.. انفجار هائل في محطة توليد كهرباء بالأحواز (فيديو)

بينهم 15 امرأة.. 19 قتيلاً في انفجار مركز طبي بـ «طهران»

بينهم 15 امرأة.. 19 قتيلاً في انفجار مركز طبي بـ «طهران»

بعد 48 ساعة.. تفاصيل جديدة مفاجئة عن الانفجار الضخم في طهران

بعد 48 ساعة.. تفاصيل جديدة مفاجئة عن الانفجار الضخم في طهران

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة