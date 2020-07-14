انفجار هائل في خط مواد بترولية بمصر (فيديو)

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اندلع، عصر اليوم الثلاثاء، حريق هائل ناجم عن انفجار بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي بجمهورية مصر العربية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من موقع الحريق، وظهرت ألسنة نيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان، فيما شهد الطريق كثافات مرورية على جانبي الطريق.