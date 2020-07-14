الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جريمة وحشية.. الحوثيون يحرقون شاباً يمنياً بعد سكب البنزين عليه (صور)

جريمة وحشية.. الحوثيون يحرقون شاباً يمنياً بعد سكب البنزين عليه (صور)
0

تواصل – وكالات:

أقدم الحوثيون، اليوم الثلاثاء، على إشعال النار في جسد مواطن يمني عمداً أمام أعين الناس في مدينة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وتناقلت وسائل إعلام يمنية محلية، خبر وفاة المواطن بسام حزام المدقة، والبالغ من العمر 33 عاماً، في العناية المركزة متأثراً بجروحه، بعد أن أقدم مسلحون حوثيون برشه بالبنزين واحراقه، بحسب ما نقله موقع “يمن شباب.نت”.

وأفاد شهود عيان أنه “في صبيحة يوم السبت الموافق 27 يونيو الماضي أقدم مسلحون حوثيون على حرق مواطن أمام المارة في مقر عمله بقرية شناظب بمديرية جهران في ذمار”.

وأضافوا أن المجني عليه كان يعمل في مهنة حرة (مقاول) بمديرية جهران، وأثناء تعرضه للحريق كان يمارس عمله في عمارة لشخص من أبناء القرية، دون أن يكون بينه وبين أحد أي مشاكل شخصية”.

وقال بيان لناشطين من مدينة ذمار “إن هذه الجريمة البشعة نزعت من الجناة الأخلاق الإنسانية، وجعلت منهم وحوشا مفترسة تنهش في جسم ضحيتها”، وأضاف البيان: “هذه الجريمة البشعة لم نشاهد مثلها.. هذه وحشية لا يتقبلها عاقل”، مطالبين بوضع حدٍ لممارسات الحوثيين التي بدأت لا تحتمل حسب وصفهم، حيث أكدوا بأن هذا الجرائم تثبت تمادي الحوثيين على المدنيين.

مواد ذات صلة

«التحالف العربي» يحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث

«التحالف العربي» يحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث

«قوات التحالف»: تدمير 7 طائرات «مفخخة» و4 صواريخ استهدفت المملكة

«قوات التحالف»: تدمير 7 طائرات «مفخخة» و4 صواريخ استهدفت المملكة

فيديو يوثق تفخيخ «ميليشيا الحوثي» للقوارب المسيرة في البحر الأحمر

فيديو يوثق تفخيخ «ميليشيا الحوثي» للقوارب المسيرة في البحر الأحمر

«التحالف» يعلن استهداف وتدمير زورقين مفخخين للميليشيات الحوثية (فيديو)

«التحالف» يعلن استهداف وتدمير زورقين مفخخين للميليشيات الحوثية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>