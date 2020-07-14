جريمة وحشية.. الحوثيون يحرقون شاباً يمنياً بعد سكب البنزين عليه (صور)

تواصل – وكالات:

أقدم الحوثيون، اليوم الثلاثاء، على إشعال النار في جسد مواطن يمني عمداً أمام أعين الناس في مدينة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وتناقلت وسائل إعلام يمنية محلية، خبر وفاة المواطن بسام حزام المدقة، والبالغ من العمر 33 عاماً، في العناية المركزة متأثراً بجروحه، بعد أن أقدم مسلحون حوثيون برشه بالبنزين واحراقه، بحسب ما نقله موقع “يمن شباب.نت”.

وأفاد شهود عيان أنه “في صبيحة يوم السبت الموافق 27 يونيو الماضي أقدم مسلحون حوثيون على حرق مواطن أمام المارة في مقر عمله بقرية شناظب بمديرية جهران في ذمار”.

وأضافوا أن المجني عليه كان يعمل في مهنة حرة (مقاول) بمديرية جهران، وأثناء تعرضه للحريق كان يمارس عمله في عمارة لشخص من أبناء القرية، دون أن يكون بينه وبين أحد أي مشاكل شخصية”.

وقال بيان لناشطين من مدينة ذمار “إن هذه الجريمة البشعة نزعت من الجناة الأخلاق الإنسانية، وجعلت منهم وحوشا مفترسة تنهش في جسم ضحيتها”، وأضاف البيان: “هذه الجريمة البشعة لم نشاهد مثلها.. هذه وحشية لا يتقبلها عاقل”، مطالبين بوضع حدٍ لممارسات الحوثيين التي بدأت لا تحتمل حسب وصفهم، حيث أكدوا بأن هذا الجرائم تثبت تمادي الحوثيين على المدنيين.