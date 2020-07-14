«المسند» يوضح أسباب اعتدال درجة الحرارة في «محافظة الوجه»

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كشف د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، سبب اعتدال درجة الحرارة على محافظة الوجه.

وقال “المسند”: “يتساءل الكثير عن سبب اعتدال درجة الحرارة في محافظة الوجه؟ والجواب: تعد درجة حرارة في كل من الوجه، ضبا، المويلح، شرما، الخريبة، قيال، ومعظم الساحل الشمالي الغربي السعودي على البحر الأحمر (عدا ساحل خليج العقبة) معتدلة نسبياً في فصل الصيف، مقارنة بالساحل الغربي الأوسط (ينبع، جدة) أو الجنوبي (القنفذة، جيزان) أو مقارنة بالمناطق الداخلية الصحراوية الجافة، حيث يحظى الساحل الشمالي الغربي بنسيم البحر الرطب المعتدل في درجة حرارته عبر الرياح الشمالية الغربية والغربية وذلك خلال فترة النهار.

وأضاف “ولأن المسطح المائي في النهار أبرد من اليابس؛ فتهب الرياح نهاراً من البحر المعتدل إلى البر الملتهب؛ فتنخفض درجة الحرارة نهاراً فقط، وفي الساحل الشمالي الغربي السعودي على البحر الأحمر كالوجه وضبا وشرما على سبيل المثال، عادة لا يتجاوز متوسط درجة الحرارة في عز الصيف 37م”، “:وفي حالة موجات الحر الشديدة في الساحل الشمالي الغربي قد تبلغ درجة الحرارة 47م”.

وتابع عبدالله المسند “أنه لا يعني بالضرورة كون متوسط درجة الحرارة الصيفية على الساحل الشمالي الغربي في بحر الثلاثينات المئوية أنه أمتع وأرفق وأفضل لراحة الإنسان من المدن والمحافظات الداخلية الجافة والتي تكون درجة الحرارة فيها في بحر الأربعينات، إذ لابد من أخذ مستوى الرطوبة الجوية بعين الاعتبار، كعامل يؤثر في كفاءة عملية تبريد الجسم، وذلك عند الحديث عن درجة الحرارة في المناطق الساحلية الرطبة، ولا نقارن درجة حرارة 42م في الرياض مثلاً مع 32م في الوجه”.

وأضاف “في الرياض تشعر فيها براحة (نسبية) أكثر من الوجه بسبب انخفاض الرطوبة الجوية، ففي المناطق الجافة الجسم يتعرق، فيتبخر العرق، ثم يبرد الجسم، وفي المناطق الرطبة يتعرق الجسم ولكن تضعف أو تنعدم عملية تبخر العرق، بسبب الرطوبة العالية، فتتعطل آلية التبريد الذاتي؛ فيشعر الإنسان بالقرب من الساحل صيفاً بالضيق والإرهاق وعدم الارتياح؛ لاجتماع حرارة مع رطوبة عالية، وربط الحرارة بالرطوبة تُسمى بالحرارة الظاهرية أو الحقيقية،

وختم المسند بقوله “وعليه فلا تنظر إلى درجة الحرارة في المناطق الساحلية مجردة عن الرطوبة الجوية، ولا يعني كون الوجه في درجة الحرارة النهارية في مصاف المصائف السعودية كـ أبها والباحة والطائف أن أجواءها مناسبة ومشابهة لجبال السروات”، وتجدر الإشارة إلى أن الوجه وغيرها من المحافظات الساحلية عندما تهب الرياح من الصحراء تكون جافة فتنخفض الرطوبة الجوية وترتفع درجة الحرارة في النهار، وقد تسجل درجة الحرارة في الوجه إلى نحو 47م في مثل هذه الظروف، وفي الليل تكون درجة الحرارة في المناطق الداخلية الجافة فضلاً عن المرتفعات الجبلية أقل من الوجه ومن الساحل الغربي والشرقي بوجه عام، لكون البحر يرفع من درجة حرارة السواحل مساءً.