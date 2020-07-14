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«الجوازات» توضح موقف وافد تلقى رسالة بآخر موعد للمغادرة ولم يُقبل في «مبادرة عودة»

«الجوازات» توضح موقف وافد تلقى رسالة بآخر موعد للمغادرة ولم يُقبل في «مبادرة عودة»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف عامل وافد تلقى رسالة بآخر موعد له لمغادرة المملكة، إلا أنه لم يقبل حتى الآن في “مبادرة عودة” التي سجلها فيها للسفر.

وقالت “الجوازات” على حسابها في “تويتر”: إن “طلب العامل يتمُّ تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ علمًا بأن مبادرة عودة مشروطة بموافقة الدول بالسماح باستقبال رعاياها، وسوف يتم التواصل معه في أقرب وقت”.

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار من مواطن بقول فيه: “لدي سائق هندي وتم تسجيله في مبادرة عودة منذ عدة أشهر، واليوم تم استقبال رسالة من الجوزات مفادها (آخر تاريخ سفر لصاحب الإقامة بتاريخ 25 يوليو الحالي) فما الحل بشأنه؟”.

التسجيل في عودة

وكانت “الجوازات” ذكرت سابقًا، أن مبادرة “عودة” التي أطلقتها وزارة الداخلية، تمكن المقيمين داخل المملكة، من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة (أبشر).

ومبادرة “عودة” متاحة للوافدين حاملي تأشيرة “الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية”؛ حيث تمكنهم من السفر جواً لبلدانهم، عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر”.

يذكر أن وزارة الداخلية، بينت سابقًا أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة “عودة” من منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، وتعبئة عدد من الحقول.

والحقول المطلوب تعبئتها “رقم الإقامة- تاريخ الميلاد- رقم الجوال- مدينة المغادرة- مطار الوصول”، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، بغرض التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

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