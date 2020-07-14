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شرطة الرياض تطيح بعصابة أجنبية امتهنت النصب عبر «الرسائل الوهمية»

شرطة الرياض تطيح بعصابة أجنبية امتهنت النصب عبر «الرسائل الوهمية»
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تواصل – فر يق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة من 8 أشخاص من الجنسية الباكستانية امتهنوا النصب على المواطنين والمقيمين بالرسائل الوهمية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من الجنسية الباكستانية (في العقدين الثالث والرابع) امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية عبر رسائل نصية غير موثوقة، تتضمن إيقاف البطاقات البنكية وتحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية.

وأضاف أنه تمَّ القبض عليهم وضبط بحوزتهم 37 جهاز جوال بأرقام متنوعة تحوي آلاف الاتصالات ورسائل الاحتيال المتداولة، ومبلغ مالي قدره 25 ألف ريال، وبطاقات صرف آلي متعددة.

وتابع متحدث شرطة الرياض أنَّهم أقروا بما نسب إليهم بحصولهم من المغرر بهم على مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف ريال يوميًا، يتم تحويلها إلى بلادهم، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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