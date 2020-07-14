«الصحة» تؤكد على ضرورة تهيئة الأطفال نفسيًا للعودة إلى المدارس

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أكدت وزارة الصحة، ضرورةتأهيل الأطفال نفسيًا للعودة إلى المدارس بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن هذا التوقيت الأنسب لبدء التهيئة النفسية للأطفال قبيل العام الدراسي.

وخلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، اليوم الثلاثاء، قالت الدكتورة سميرة علي الغامديالمدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك، إنه ينبغي علينا البدء بتثقيف الأطفال وتوعيتهم حول الفيروس وطرق الإصابة به والوقاية منه بشكل واضح وسهل وبما يناسب أعمارهم.

كما أكدت “الغامدي” على ضرورةتجنيب الأطفال القلق الناتج عن الإصابة بكورونا، وبخاصة الأطفال الذين يعانون من القلق الزائد.