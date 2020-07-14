بشرى سارة من وزارة الصحة: تسجيل 7718 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 7718 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 40 حالة وفاة.
الأرقام التراكمية لفيروس كورونا في المملكة:
إجمالي الإصابات: 237803 حالات
مجموع حالات التعافي: 177560 حالة
إجمالي الوفيات: 2283 حالة
#الصحة: تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس#كوروناو7718 حالة تعافي و40 حالة وفاة#الإخبارية_عاجلpic.twitter.com/HcmcAMB661
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk)July 14, 2020