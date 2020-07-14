بشرى سارة من وزارة الصحة: تسجيل 7718 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.