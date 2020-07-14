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تحذير خطير لمستخدمي «واتساب»

تحذير خطير لمستخدمي «واتساب»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق مختصون تقنيون، تحذيرات خطيرة إلى مستخدمي تطبيق “واتساب” من تحميل الإصدارات المعدلة من تطبيق المراسلة الفورية.

وأوضح المختصون، أنه في حال قام مستخدمو تطبيق “واتساب” من تنزيل الإصدارات المعدلة، فإنها ستكون عرضة لهجمات الوسيط (MITM) ومخاطر أمن الخصوصية، بحسب ما نقل موقع “WaBetaInfo”.

وقال الموقع: “لا يعد استخدام الإصدار المعدل من واتس آب حلًا لخصوصيتك وأمانك، قم بتنزيل أحدث إصدار عام لنظام التشغيل من على الموقع الرسمي”.

كما حذر من أن “واتساب” يمكنه حظر حسابك مؤقتًا إذا كنت تستخدم نسخة معدلة من التطبيق، متابعًا: على الرغم من أن هذه الإصدارات المعدلة توفر ميزات أفضل بـ 20 مرة من التطبيق الأصلي إلا أن الأمر لا يستحق المخاطرة.

والإصدار المعدل من “واتساب” يعني النسخة التي تقبل بعض التعديلات التي يجريها المطورون على الملف الأصلي لإضافة أو لإزالة بعض الميزات والخواص والتحديثات، وفي أحيان كثيرة يتم إجراء هذه التعديلات لصالح المطورين.

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