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مختص يدعو لشراء الأضاحي المستوردة.. 100% نسبة الوفر مقارنة بأسعار «البلدي»

مختص يدعو لشراء الأضاحي المستوردة.. 100% نسبة الوفر مقارنة بأسعار «البلدي»
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تواصل – فريق التحرير:

كعادة موسم الحج وعيد الأضحى، تشهد أسواق المملكة ارتفاع الطلب على الأضاحي والأغنام من المواطنين والمقيمين.

من جهته، نصح المختص في الشأن الاقتصادي د. سالم باعجاجة بضرورة الاستفادة من الأنواع الممتازة من الأغنام التي تستوردها المملكة من دول العالم نظرًا لجودتها وسعرها التنافسي.

وبحسب “الرياض”، قال “باعجاجة ” إن المواطنين أو المقيمين يبحثون عن أنواع معينة من الأضاحي مثل “النعيمي والحري” وغيرهما من الأغنام بالرغم من ارتفاع أسعارها، قد يصل سعر الذبيحة إلى 1500 ريال.

وأشار المختص “باعجاجة”: تردنا من دول مثل “السودان”، بأسعار تقل كثيراً عن أسعار النعيمي والحري وقيمتها تصل إلى 700 ريال أي بفارق كبير ونسبة وفر تصل إلى نحو 100 %، علماً بأن تلك السلالات من الأغنام تفي بالغرض، وطالب باعجاجة، المواطنين والمقيمين الشراء منها والتوفير على ميزانية رب الأسرة.

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