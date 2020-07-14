اختفاء غامض ومُحيّر لمواطن في «العرضيات».. وأسرته تكشف حالته

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة العرضيات، اختفاء غامض ومُحيّر لمواطن أربعيني منذ يوم الجمعة الماضية، فيما أطلقت أسرته مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليه.

وذكرت أسرة المواطن عبدالله إبراهيم العرياني، في تغريدات على موقع “تويتر”، أنه فُقد صباح يوم الجمعة الماضية في ظروف غامضة، بعد أن خرج من منزله، دون أن يعرفوا وجهته.

يعاني من اعتلالات نفسية

وكشف المواطن محمد العرياني، شقيق المفقود، إلى أن شقيقه يعاني من اعتلالات نفسية ويقود سيارة من نوع كامري 2002 اللون أخضر، مطالبًا من يعثر عليه بإبلاغ الجهات الأمنية.

وأكد شقيق المفقود، أن الأسرة بحثت عن المفقود في جميع المراكز والمستشفيات التابعة لمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، دون أن تعثر عليه، لافتًا إلى إبلاغهم الجهات الأمنية بتفاصيل الاختفاء.

وأطلق المواطن محمد العرياني مناشدات على موقع “تويتر” وأفراد أسرته بمساعدتهم في البحث عن شقيقه المفقود، وسط تفاعل واسع من جانب المغردين.