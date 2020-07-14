«إذا زبرت فجرت».. «الغبرة» تشتد في جازان وتتوسع إلى هذه المناطق (فيديو)

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رصد مختصون في الطقس وخبراء بالأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، اشتداد غبار موسم “الغبرة” على منطقة جازان، والسواحل التهامية، والذي يحد من الرؤية بنسبة خفيفة على الطرقات الساحلية والعامة.

وقال حساب مختص في الطقس بجازان، على موقع “تويتر”: “تتعرض جازان هذه الأيام لرياح شمالية غربية نشطة قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية بالمناطق المكشوفة وتسمى موسم (الغبرة)”.

وأوضح أن “العوامل الجوية المساعدة لنشاطها الضغط الجوي المرتفع شمال جزيرة العرب يقابله انخفاض قيم الضغط جنوب جزيرة العرب والمحيط الهندي، ونهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر”.

استمرار نشاط الغبرة

وفي السياق، توقع الراصد الجوي على مشهور، على حسابه في موقع “تويتر”، أن يستمر النشاط الواسع للغبرة الموسمية نهار اليوم على سواحل تهامة، جازان، عسير، الباحة، القنفذة، وتمتد إلى السفوح الغربية لمرتفعات السروات.

وفي السياق، تناقل ناشطون من بينهم الشاعر الجازاني يحيى رياني مقولة القدماء إذا جاء موسم الغبرة: “إذا زبرت فجرت”، أي بمعنى إذا اشتد الغبار يشتد موسم الأمطار.