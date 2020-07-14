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«موانئ» تكشف عن عدد السيارات المستوردة خلال 5 أشهر

«موانئ» تكشف عن عدد السيارات المستوردة خلال 5 أشهر
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، عن حجم واردت المملكة من السيارات خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري.

وأوضحت “موانئ” أنه تم استيراد نحو 360 ألف سيارة، مسجلة ارتفاعا بـ27 % رغم جائحة ‏فيروس كورونا المستجد، مقارنة بنحو 282.4 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من ‏العام الماضي‎ – وفقًا لـ”الاقتصادية”-.

وأكدت أن البضائع المناولة خلال فترة ‏جائحة كورونا، قدرت بنحو 122 مليون طن بما فيها 4 ملايين ‏حاوية.

وتابعت أن أعداد حاويات “المسافنة” للمدة المنقضية من ‏العام سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.35 % لتصل إلى 937.4 ألف حاوية ‏قياسية‎.

ولفتت “موانئ” إلى أنها حققت ارتفاعًا في إجمالي المواد ‏الغذائية الصادرة والواردة، بزيادة 15 %، مقارنة بالمدة ‏المماثلة من العام السابق، بواقع 12 مليون طن.

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