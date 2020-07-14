تنبيه مهم من «حساب المواطن» بشأن طلبات الاعتراض على دفعة الدعم الأخيرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض الخاصة بالدفعة 32 لشهر يوليو الجاري.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن برنامج حساب المواطن عن استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن قد صرف1.7 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو 2020، فيما بلغت تعويضات الدفعات السابقة 18.7 مليون ريال وحصل 78% من المستفيدين على الدعم.

ودعا برنامج “حساب المواطن” المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية، للاستفادة منها في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأشار البرنامج إلى أن شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

ويستثنى من ذلك من يثبت أن تواجده خارج المملكة لعذر، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.