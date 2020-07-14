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ما سبب عدم ظهور نتيجة الاختبار التحصيلي لبعض الطلاب؟.. «توكلنا» يوضح

ما سبب عدم ظهور نتيجة الاختبار التحصيلي لبعض الطلاب؟.. «توكلنا» يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح تطبيق «توكلنا» المعني بظهور نتائج الاختبار التحصيلي بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب طريقة الحصول على نتيجة الاختبار.

وأضاف” توكلنا” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، عن عدم ظهور النتيجة، أنه فور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب سوف ينبه المستخدم وتظهر نافذة منبثقة، فيها نوع الاختبار والنتيجة وسوف تختفي بعد الضغط على موافق.

 وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت في 11 يوليو الجاري، عن نتائج الاختبار التحصيلي، حيث يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

 

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