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دراسة: 40% من المصابين بـ«كورونا» لا تظهر عليهم أعراض.. 75% منهم ينقلها لغيره

دراسة: 40% من المصابين بـ«كورونا» لا تظهر عليهم أعراض.. 75% منهم ينقلها لغيره
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة، أن 40% من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض لكن خطورتهم الحقيقية تكمن في أن نسبة تفشي الوباء عن طريق المصابين من دون أعراض تصل إلى 75%.

ووفقًا لشبكة (سي إن إن)، فإن المركز الأمريكي للحد من الأمراض والوقاية منها قدّر أن ما قد تصل نسبته إلى 40% من عدد المصابين بكوفيد-19 لا تظهر عليهم أعراض، وهذا التصريح يرتفع بتقديرات المركز من 30% في مايو الماضي، مما يدل على خطورة التساهل في التقليل من الإجراءات الاحترازية مع من يبدو عليهم عدم وجود أعراض للإصابة بالفيروس.

وقدّر أيضاً المركز أن نسبة تفشي الوباء عن طريق المصابين من دون أعراض تصل إلى 75%، حيث أشار المركز إلى أن التقديرات المرتفعة لعدد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض أن يزيد التعقيد بوجه المساعي الرامية لإعادة فتح المدارس عالميًا.

وعلى رغم شيوع الاعتقاد بأن الأطفال أقل عُرضة للإصابة والوفاة من كوفيد-19، إلا أن المركز الأمريكي للحد من الأمراض حذر من أنهم يمكن أن يكونوا إضافة إلى المصابين بلا أعراض، الذين يمكنهم إفشاء العدوى على من يخالطونهم.

 

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