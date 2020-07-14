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باحثون يكشفون عن أفضل مشروب يُخفّض «الكوليسترول الضار» بالجسم

باحثون يكشفون عن أفضل مشروب يُخفّض «الكوليسترول الضار» بالجسم
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تواصل – وكالات: 

أعلن باحثون، عن مشروب يمكنه أن يقلل مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، وذلك عقب إجراء عدد من التجارب السريرية على أكثر من 850 شخصًا.

ووفقًا لما نشرته “روسيا اليوم”، فإن ورقة بحثية أعدها باحثون عن تحديد آثار مشروب معين على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، قد خَلُصت إلى أن الشاي الأخضر يخفض مستويات الكوليسترول الكلية، والأهم من ذلك الكوليسترول الضار (LDL).

وأشار مُعدو الورقة البحثية إلى أن الشاي الأخضر له تأثيرات إيجابية على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي نفس السياق وصفت كلية الطب في “هونغ كونغ” العلاقة بين الشاي الأخضر والصحة بأنه يزيد من قدرة مضادات الأكسدة في الدم، ما يحمي الكوليسترول الضار من الأكسدة.

وتعد مستويات الكوليسترول المرتفعة مقلقة عندما يفوق الكوليسترول الضار (LDL) النوع الجيد (HDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتات دماغية صغيرة وتصلب الشرايين.

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