رئيس «أرامكو» يكشف حجم الإنجاز بمشروع «مدينة الملك سلمان للطاقة»

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كشف المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية عن إنجاز 60% من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» البالغة مساحتها 50 كيلو مترا مربعا.

وأضاف “الناصر” في لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية، أمس الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام القادم 2021 ، مشيرا إلى أن المدينة تضم حاليا عددا من الاستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، بينما ساهمت الدولة بإنشاء البنية التحتية للمدينة بقيمة 6 مليارات دولار.

وقال “الناصر”: إن العائد الاقتصادي من مدينة الملك سلمان للطاقة سيصل إلى 6 مليارات دولار، قيما ستوفر 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الخمس عشرة سنة القادمة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد دشن في ديسمبر 2018، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك SPARK”، الواقعة بين الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية.