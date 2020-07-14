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هل يجوز الاستدانة لـ«شراء الأضحية»؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

هل يجوز الاستدانة لـ«شراء الأضحية»؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب
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تواصل – فريق التحرير

أجاب فضيلة الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، عن سؤال أحد الأشخاص قال فيه: “هل يجوز أن أستدين لشراء أضحية بعيد الأضحى المبارك؟”.

وأوضح “الشيخ الخثلان” خلال لقائه ببرنامج يستفتونك المذاع عبر فضائية الرسالة، أمس الاثنين، أنه لا حرج في ذلك، حيث سئُل الإمام أحمد بن حنبل في ذلك، وقال: “لا بأس، وأسأل الله أن يخلف عليه”، وهذا في مسألة الدين لشراء الأضحية.

وأضاف “الخثلان”، أن: “الأضحية ليست واجبة بل هي مستحبة، وإذا كان لك دخل شهري ثابت ويغلب على ظنك أنك ستسدد هذا الدين، وتريد أن تغتنم مناسبة الزمان وتشتري أضحيتك حتى لو بالدين، فلا بأس في ذلك إن شاء الله”.

 

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