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إنجاز جديد للمملكة.. «فيصل التخصصي» ضمن أكبر 5 مراكز في جراحة «الروبوت» عالمياً

إنجاز جديد للمملكة.. «فيصل التخصصي» ضمن أكبر 5 مراكز في جراحة «الروبوت» عالمياً
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تواصل – فريق التحرير:

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة، دخل مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة الروبوت القلبية.

جاء ذلك بعد أن تمكن المركز من إجراء 105 عمليات دقيقة ومعقدة للقلب خلال عام واحد بواسطة النظام الجراحي الروبوتي السريري، بحسب تصنيف الشركة الأمريكية لروبوتات دافنشي (Da Vinci) والشركة المتعاونة معها لتدريب الجراحين في الجراحات الدقيقة (MIS)، وفقا لـ”المدينة”.

يذكر أن “فيصل التخصصي”  ينافس مراكز رائدة عالمياً في أمراض وجراحة القلب في الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على تقييم للفترة من فبراير 2019م وحتى شهر فبراير 2020م.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

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    فيصل ابراهيم العشيش - سكاكا

    ،،،
    مدير مدينة الملك فهد الطبيه بالرياض
    يقول يأتينا مرضى من مسافات بعيده ويدخلون عن طريق الطوارئ
    ويتكدسون في المستشفى دون وجود سرير لهم وهذا التصرف خاطئ ونضطر نحولهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج اللازم
    المرضى وبالذات أهل الشمال سكاكا وغيرها مضطرين للعمل هكذا حتى يتلقون العلاج وهو حق مشروع لهم والمفترض الاستعجال بفتح مدن طبيه في الشمال حتى لاتتكدس العاصمه الحبيبه

    • ١
      ابو فيصل

      قلوبنا معكم ياأهل الجوف