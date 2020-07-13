خلال عامين.. 50% زيادة في عدد العمالة المنزلية بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المملكة زيادة في أعداد العمالة المنزلية خلال عامين بنحو 1.21 مليون عامل، حيث بلغ العدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020 نحو 3.60 ملايين عامل، مقابل 2.39 مليون بنهاية الربع الأول من 2018، بارتفاع نسبته 50.62 %.

وارتفع إجمالي العمالة المنزلية في المملكة بنهاية الربع الأول من 2019 إلى 2.86 مليون عامل، مقارنة بـ2.39 مليون عامل في الربع المقارن من عام 2018، بحسب “الوطن”.

وسجلت المملكة دخول نحو 464.594 ألف عامل منزلي خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من 2018.

في سياق متصل، شهد عام 2019 إصدار نحو 1.3 مليون تأشيرة عمل، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 116 % مقارنة بـ2018 البالغ عددها نحو 600 ألف تأشيرة، بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية التي تم استقدامها إلى المملكة خلال 2019 نحو 500 ألف تأشيرة، استحوذت على 38.4 % من إجمالي عدد التأشيرات المصدرة.

بذكر أن العمالة المنزلية تتوزع بين من يقومون بالأعمال الخدمية، وعمال التنظيف وحراس المنازل والاستراحات والطباخين، والمدرسين الخصوصيين والمربيات في المنازل والممرضين الصحيين والسائقين والسائقات.

العمالة المنزلية

كما ارتفع إجمالي العمالة المنزلية بالمملكة خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـالفترة المماثلة من العام 2019. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد العمالية المنزلية ارتفع إلى نحو 3.60 ملايين عامل، بنهاية الربع الأول، مقابل 2.86 مليون عامل بنهاية الفترة المماثلة من 2019، بارتفاع نسبته 25.8 %.

ارتفع إجمالي العمالة المنزلية من الذكور إلى 2.598 مليون عامل بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.918 مليون عامل، في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. وبالمثل، فإن العمالة المنزلية من الإناث، قد ارتفعت إلى نحو 1.060 مليون عاملة، بنهاية مارس 2020، مقابل 945.273 ألف عاملة، بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، سجلت العمالة المنزلية بالسعودية ارتفاعاً نسبته 3.75 %، مقارنة بمستوياتها بنهاية الربع الرابع من 2019.

وسجلت العمالة المنزلية من الذكور، ارتفاعاً بنسبة 3 %، مقارنة بـنحو 2.522 مليون عامل، بنهاية الربع الرابع من 2019. فيما تراجعت العمالة المنزلية من الإناث، على أساس ربعي نحو 8.6 %، مقارنة بمستوياتها بنهاية الربع الرابع من 2019، التي بلغت 1.168 مليون عاملة.