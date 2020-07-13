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إغلاق فرع أحد البنوك بالخرج بعد ظهور إصابات كورونا بين موظفيه

إغلاق فرع أحد البنوك بالخرج بعد ظهور إصابات كورونا بين موظفيه
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت اللجنة الميدانية المشتركة للرقابة على المنشآت والأسواق التجارية بمحافظة الخرج فرع أحد المصارف، أمس الإثنين، بعد ثبوت وجود حالات مصابة بفيروس كورونا للعاملين به.

وأوضحت بلدية محافظة الخرج عبر حسابها على “تويتر” أن اللجنة قررت عودة المصرف لمزاولة العمل مجدداً بعد تطبيق الاشتراطات الاحترازية المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا وضمان سلامة العاملين والمراجعين.

 

 

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