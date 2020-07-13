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«التعليم» تعلن الحد الأدنى لساعات تطوير شاغلي الوظائف التعليمية مهنياً

«التعليم» تعلن الحد الأدنى لساعات تطوير شاغلي الوظائف التعليمية مهنياً
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم الحد الأدنى لساعاتالتطوير المهنيلشاغليالوظائف التعليمية(رتبة معلم – معلم ممارس)، نظرا لوجود مادة في الباب الخامس الخاص بالترقية ضمن لائحة الوظائف التعليمية تنص على تحقيق الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني شرطا من شروط الترقي بين الرتب التعليمية.

واشترطت اللائحة تحقيق 150 ساعة من أنشطة التطوير المهني كحد أدنى شرطاً لترقية من يحمل مؤهل البكالويوس،كما اشترطت اللائحة تحقيق 125 ساعة حداً أدنى لترقية حملة درجة الماجستير و 100 ساعة لترقية حملة درجة الدكتوراه.

وحددت الوزارة عددا من الضوابط اللازمة لاعتماد هذه الساعات، منها أن يكون النشاط متوافقا مع صيغة العمل، وألا يكون منتهيا بمؤهل علمي، وألا يكون قد سبق الاستفادة منه في درجة وظيفية، وألا يكون من مهمات وعمل شاغلي الوظايف التعليمية، وأن تكون جهة نشاط التطوير وزارة التعليم أو الجهات التابعة لها أو ذات الشراكة مثل الجامعات، وعدم تزامن النشاط مع حيث تاريخ التنفيذ (صباحي – مسائي) مع احتساب المدة الزمنية بالساعات ووجود شواهد لتنفيذ هذه الأنشطة.

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