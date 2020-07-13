بحث بجامعة الملك سعود يجد حلاً لأزمة التنفس الصناعي لمرضى كورونا (فيديو)

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قال وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود، الدكتور بدر الهجهوج، إن المدينة الجامعية بالكليات الطبية في جامعة الملك سعود، نجحت في رفع كفاءة تشغيل جهاز تنفس صناعي، بما يساعد على إيصاله لـ4 مرضى في وقت واحد.

وأضاف أن هذه التجربة التي نفذتها جامعة الملك سعود تسهم في إيجاد الطريقة العلمية لإعداد أجهزة التنفس الصناعي لإيصالها إلى أكثر من مريض، الأمر الذي من شأنه أن يجد حلًا لمشكلة نقص أجهزة التنفس الصناعي لمرضى الحالات الحرجة لكورونا على مستوى العالم.

يذكر أن مرضى فيروس كورونا المستجد من أصحاب الحالات المتدهورة يواجهون أزمات تتعلق بالتنفس، وهو ما يستدعي وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي بأقسام الرعاية المركزة، الأمر الذي يمثل ضغطًا على الإمكانات الطبية للعديد من دول العالم لاسيما في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.