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توضيح من رئيس أرامكو بشأن وقف تقييم المقاولين تخفيفاً لتداعيات كورونا

توضيح من رئيس أرامكو بشأن وقف تقييم المقاولين تخفيفاً لتداعيات كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

علق المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية، على ما يتم تداوله بشأن توجه “أرامكو” لوقف تقييم المقاولين تخفيفا للضغوط وتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال الناصر “إن عمل تقييم المقاولين يكون عادة على ثلاثة أعوام، ونحن مستمرون في التقييم لسبب واحد، هو أننا في حاجة إلى دراسة الوضع بشكل دقيق ومدى تأثيره في مقدمي الخدمات للاستفادة من الدروس، لكننا متفهمون للوضع الحالي بشكل كبير، وأن كل الشركات تأثر، وليس من المعقول أن نستمر في الخصومات بخصوص بعض الأمور التي ننظر إليها”.

وأشار الناصر، إلى أن شركة أرامكو قامت بتعليق بعض البنود الخاصة بهذه المشاريع والخدمات بسبب الجائحة، “وندرس إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا كان الوضع يتطلب ذلك، كما تم تعليق بعض البنود حتى المتعلقة بالتوطين في الوقت الحالي، لأننا نعرف أن الشركات تواجه صعوبات مالية وفنية فيما يتعلق بالعمالة”، وفقا لـ”الاقتصادية”.

هذا وتعتزم شركة أرامكو إقامة مجمع للصناعات الرقمية واللامعدنية في مدينة الملك سلمان للطاقة، ومن المتوقع أن تستفيد الشركات المتوسطة والصغيرة من هذا المجمع من خلال الشراكة مع الشركات الكبيرة لخدمة هذه الصناعات.

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