الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الطيران المدني» تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران

«الطيران المدني» تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران
0

تواصل – فريق التحرير:

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة، بشأن تبادل حزم وأدوات تدريبية في مجال أمن الطيران المدني.

ومثّل المملكة مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران الأستاذ محمد بن سعد الفوزان، فيما مثّل الجانب البريطاني نائب المدير العام لعمليات أمن الطيران بوزارة النقل في المملكة المتحدة السيد كاشف شاودري.

وتناول الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة، موضوعات دعم وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقّعت بين الجانبين في ابريل 2018م في الرياض، هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات أمن الطيران المدني.

كما شملت تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية، وإجراءاته، وسياساته.

 

مواد ذات صلة

«الطيران المدني» تحدد موعد تطبيق «الإقرار الإلكتروني» للمسافرين

«الطيران المدني» تحدد موعد تطبيق «الإقرار الإلكتروني» للمسافرين

«الطيران المدني»: أكثر من 750 ألف مسافر عبروا مطارات المملكة بالرحلات الداخلية

«الطيران المدني»: أكثر من 750 ألف مسافر عبروا مطارات المملكة بالرحلات الداخلية

عقوبات مشددة ضد مخالفي أنظمة الطيران المدني.. 437 قراراً حاسماً

عقوبات مشددة ضد مخالفي أنظمة الطيران المدني.. 437 قراراً حاسماً

«الطيران المدني»: لجان مختصة تدرس استئناف الرحلات الدولية

«الطيران المدني»: لجان مختصة تدرس استئناف الرحلات الدولية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة