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تكليف عواطف الحارثي بالإشراف على وكالة التعليم العام الأهلي

تكليف عواطف الحارثي بالإشراف على وكالة التعليم العام الأهلي
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الأستاذة عواطف بنت فهد العرابي الحارثي بالإشراف على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها، أن التكليف يأتي تقديراً لجهودها وكفاءتها، واستمراراً لتوجهات الوزارة في تمكين المرأة للعمل في المواقع القيادية المناسبة.

يذكر أن عواطف الحارثي حاصلة على ماجستير علم الاجتماع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير “ممتاز”، مع مرتبة الشرف الأولى، وتقلدت عددا من المناصب الإدارية في وزارة التعليم.

 

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