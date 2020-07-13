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لهذا السبب عليك التوقف عن استخدام «ويندوز 7»

لهذا السبب عليك التوقف عن استخدام «ويندوز 7»
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تواصل – وكالات:

في وقت سابق من هذا العام أوضحت ميكروسوفت أنها لم تعد ترغب بتقديم التحديثات لنظام ويندوز 7 القديم، ومن الواضح أن هذا الافتقار إلى التحديثات يجعل المستخدمين أكثر عرضة للهجمات، وهناك الآن أخبار خطيرة لأي شخص تجاهل هذه التحذيرات ولم ينتقل إلى ويندوز 10.

وفي منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، حذرت عملاقة التكنولوجيا “إذا واصلت استخدام ويندوز 7 بعد انتهاء الدعم، سيواصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك العمل، لكنه سيصبح أكثر عرضة للفيروسات والمخاطر الأمنية. سيستمر جهاز الكمبيوتر في الإقلاع والتشغيل، ولكنك لن تتلقى تحديثات البرامج بعد الآن، بما في ذلك تحديثات الأمان”.

وهناك تهديد جديد تم اكتشافه بواسطة فريق الأمان في ACROS Security يستهف الآن مستخدمي ويندوز 7، ويشمل هذا التهديد أي شخص يستخدم خدمة زوم لمكالمات الفيديو على أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ويسمح هذا الخلل الجديد لمجرمي الإنترنت بالاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر عن بُعد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اختراق البيانات الحساسة والملفات الشخصية للمستخدمين.

وتم التأكيد على أن هذا الخلل يشمل مستخدمي ويندوز 7 والأنظمة الأقدم، ومن المؤكد أنه يشكل ناقوس خطر للأشخاص الذين لم يقرروا بعد الترقية إلى ويندوز 10.

وباتت الشركة المطورة لتطبيق زوم على علم بالمشكلة، وتعمل الآن على حلها والتأكد من عدم اختراق أجهزة المستخدمين.

يذكر أن نحو 20% من أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز لا تزال تستخدم نظام ويندوز7، على الرغم من التحذيرات المتكررة من ميكروسوفت، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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