الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«طباخ التمر».. «الزعاق» يتوقع ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة و سحب كاتمة (فيديو)

«طباخ التمر».. «الزعاق» يتوقع ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة و سحب كاتمة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن حمو الشمس يشتد على المسطحات المائية في الخليج والمحيط العربي مع دخول موسم مربعانية القيظ.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أن حمو الشمس ينتج عنه تشكلات سحابية خلال هذه الأيام، وتسمي بالسحب العكسية الكاتمة، بمشيئة الله.

وتابع دكتور خالد الزعاق أن هذه السحب تحمل الرطوبة، ويتزامن معها ارتفاع درجة الحرارة، وفيها ينضج التمر ولذلك تسمى “طباخ التمر”.

مواد ذات صلة

«الزعاق» يتوقع: المملكة تشهد الأسبوع الجاري أطول نهار خلال العام

«الزعاق» يتوقع: المملكة تشهد الأسبوع الجاري أطول نهار خلال العام

«الزعاق» يوضح حقيقة تعرّض الأرض لكوارث جراء دخول الشمس مرحلة السبات

«الزعاق» يوضح حقيقة تعرّض الأرض لكوارث جراء دخول الشمس مرحلة السبات

«الزعاق» يتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية رمضان

«الزعاق» يتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية رمضان

«الزعاق» يتوقع: الجمعة المقبل غرة رمضان.. والعيد 24 مايو فلكياً (فيديو)

«الزعاق» يتوقع: الجمعة المقبل غرة رمضان.. والعيد 24 مايو فلكياً (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة