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«الجوازات» توضح طريقة تمديد إقامة المقيمين المتواجدين خارج المملكة

«الجوازات» توضح طريقة تمديد إقامة المقيمين المتواجدين خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات الآلية التى سيتم بناءً عليها تمديد الإقامة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة.

وكان أحد متابعي حساب المديرية على موقع “تويتر” قد تساءل عن طريقة تجديد الإقامة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة، وما اذا كانت ستجدد آليا أم بناءً على طلب.

وأجابت المديرية بأن التمديد سيتم آلياً لجميع الوافدين المشمولين بالأمر الكريم حسب ما ورد من وزارة الموارد البشرية، والذين تم تمديد رخصة العمل لهم.

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