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«مُسنة» عمرها 105 أعوام تقهر كورونا رغم اضطرابات القلب

«مُسنة» عمرها 105 أعوام تقهر كورونا رغم اضطرابات القلب
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تواصل – فريق التحرير:

تماثلت – بفضل الله – للشفاء ، مريضة تبلغ من العمر 105 أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19)،بعد متابعتها علاجياً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

وكانت المريضة المسنة قد أدخلت إلى الطوارئ وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب.

بعد ذلك تم إدخالها إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفايروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم، وظلت تحت المراقبة الحيوية حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة وفقاً لـ”عكاظ”.

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