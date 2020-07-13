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تحذير خطير.. لا تعتمد على «نظارات القراءة» أثناء تصفح الحاسب الآلي

تحذير خطير.. لا تعتمد على «نظارات القراءة» أثناء تصفح الحاسب الآلي
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تواصل – وكالات:

ينصح أطباء النظر عادة بضرورة تنظيم وقت العمل أمام الحاسب الآلى خاصة لمن يرتدي نظارة طبية.

وأوضحت جمعية “الرؤية الجيدة” إن حاسة البصر تتدهور مع التقدم في العمر، وهنا يلجأ بعض الأشخاص إلى الاعتماد على نظارة القراءة أو النظارات متعددة البؤر عند العمل أمام شاشات الحواسيب، إلا أن مثل هذه النظارات ليست هي الحل الأمثل دائماً.

وأضافت أن نظارة القراءة تتناسب مع العمل أمام شاشات الحواسيب فقط عندما لا تزيد إضافة القراءة على 1.5 ديوبتر.

ويمكن للمستخدم التعرف على لوحة المفاتيح بوضوح بدءاً من 2.5 ديوبتر، وتظهر الشاشة بصورة غير واضحة عند الإصابة بضعف البصر المرتبط بالتقدم في العمر.

علاوة على أن النظارة متعددة البؤر ليست هي البديل الجيد أيضاً؛ نظراً لأن المستخدم، الذي يعمل أمام شاشة الحاسوب سيضطر غالباً لإرجاع رأسه للخلف لرؤية المنطقة الصحيحة لمسافة الشاشة المعنية، وقد تؤدي هذه الأوضاع في أسوأ الحالات إلى الإصابة بآلام الظهر والصداع.

وتنصح الجمعية الألمانية باستعمال النظارات المخصصة لشاشات الحواسيب، والتي تم تصميمها بحيث يتناسب الجزء السفلي من العدسة مع النظر إلى لوحة المفاتيح بشكل مثالي، كما يدعم الجزء الأوسط من العدسة الرؤية الجيدة للشاشة.

وينصح عند الرغبة في النظر في جميع أرجاء الغرفة فيمكن للمستخدم النظر من خلال الجزء العلوي من العدسة.

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