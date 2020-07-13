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«التأمينات» توضح آلية تمديد دعم المواطنين بمنشآت القطاع الخاص المتضررة من «كورونا»

«التأمينات» توضح آلية تمديد دعم المواطنين بمنشآت القطاع الخاص المتضررة من «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آليةتمديد دعم العاملين السعوديين في منشآتالقطاع الخاصالمتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت المؤسسة إنه سيمدد صرف التعويض لمدة 3 أشهر إضافية اعتبارًا من بداية شهر أغسطس 2020م، مُشيرة إلى أنتعويض شهر أغسطس سيكون بنفس آلية أشهر الدعم السابقة حيث سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند وفقاً لنسب الدعم الحالية.

وذكرت “التأمينات” أننسبة الدعم لشهر سبتمبر للمنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين و50% للمنشآت الأقل تضرراً كحد أقصى من العاملين السعوديين، حيث إن صرف التعويض يتم وفقاً لآلية التعويض في نظام ساند، وهي: 60 % من الأجر المسجل في نظام التأمينات للثلاثة أشهر الأولى، و 50 % من الأجر المسجل في نظام التأمينات للثلاثة أشهر التالية.

ما هي الأنشطة الأكثر تضررًا ؟

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنالأنشطة الأكثر تضرراً تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.

وضع السعوديين بالمنشآت الأقل تضرراً

وألزمت “التأمينات المنشآت الأقل تضرراً بخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة بدءاً من الأول من أغسطس وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.

وأكدت التأمينات أنعدم التزام المنشأة الأقل تضرراً بخفض نسبة السعوديين المدعومين بالنسبة المحددة وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس سيؤدي إلى إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة وتحملها دفع كامل أجور الموظفين واشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، مُشيرة إلى أن عودة العامل إلى العمل بشكل كامل لا يؤثر على استحقاق صرف التعويض بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بينه وبين العامل.

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