الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير «الشؤون البلدية» يطلق مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات

وزير «الشؤون البلدية» يطلق مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة الرياض.

وأضاف “الحقيل” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الهدف من المبادرة هو تحقيق أهداف القطاع البلدي في رفع جودة الحياة في المدن السعودية.

وأوضح أنه بالإمكان الاطلاع على معلومات المشروع من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق، طرحت أمانة منطقة الرياض، مشروعًا استثماريًا بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة أكثر من 6700 موقف للسيارات في منطقة العليا.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يقع بين طريق الملك فهد وشارع العليا وسيمتد على مسافة 1.3 كم مربع (13 قطعة أرض) وأن مواقف السيارات ستنقسم إلى 4.174 موقف على الشارع و 2.529 بعيدة عن الشارع.

وبينت الأمانة أن أهمية المشروع تندرج ضمن تحسين جودة العيش في مدينة الرياض وقرب المشروع من أهم محطات قطار الرياض إضافة إلى أن الموقع يعتبر مركز تجاري وسط الرياض.

وأكدت الأمانة على القطاع الخاص بالإلتزام بالتواريخ المحددة لعملية طرح المشروع حيث تبدأ من 13 يوليو وحتى 3 أغسطس طلبات إبداء الرغبات، ومن 16 أغسطس وحتى 13 سبتمبر طرح كراسة التأهيل، على أن يكون طرح كراسة الشروط والمواصفات في الربع الأخير من 2020.

مواد ذات صلة

اعتماد استراتيجية «التحول الرقمي» للقطاع البلدي عبر 12 مسارًا لتطوير الأعمال

اعتماد استراتيجية «التحول الرقمي» للقطاع البلدي عبر 12 مسارًا لتطوير الأعمال

توفر 150 مليار سنوياً.. مهندس يقترح الاستفادة من مواقف السيارات في توليد الكهرباء

توفر 150 مليار سنوياً.. مهندس يقترح الاستفادة من مواقف السيارات في توليد الكهرباء

بشرى للعمال.. وزير الإسكان: معالجة أوضاع السكن لمليون عامل

بشرى للعمال.. وزير الإسكان: معالجة أوضاع السكن لمليون عامل

صورة مؤثرة.. وزير الإسكان ماجد الحقيل متأثراً داعياً أمام قبر نجله بعد دفنه

صورة مؤثرة.. وزير الإسكان ماجد الحقيل متأثراً داعياً أمام قبر نجله بعد دفنه

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة