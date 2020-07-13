وزير «الشؤون البلدية» يطلق مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة الرياض.

وأضاف “الحقيل” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الهدف من المبادرة هو تحقيق أهداف القطاع البلدي في رفع جودة الحياة في المدن السعودية.

وأوضح أنه بالإمكان الاطلاع على معلومات المشروع من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق، طرحت أمانة منطقة الرياض، مشروعًا استثماريًا بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة أكثر من 6700 موقف للسيارات في منطقة العليا.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يقع بين طريق الملك فهد وشارع العليا وسيمتد على مسافة 1.3 كم مربع (13 قطعة أرض) وأن مواقف السيارات ستنقسم إلى 4.174 موقف على الشارع و 2.529 بعيدة عن الشارع.

وبينت الأمانة أن أهمية المشروع تندرج ضمن تحسين جودة العيش في مدينة الرياض وقرب المشروع من أهم محطات قطار الرياض إضافة إلى أن الموقع يعتبر مركز تجاري وسط الرياض.

وأكدت الأمانة على القطاع الخاص بالإلتزام بالتواريخ المحددة لعملية طرح المشروع حيث تبدأ من 13 يوليو وحتى 3 أغسطس طلبات إبداء الرغبات، ومن 16 أغسطس وحتى 13 سبتمبر طرح كراسة التأهيل، على أن يكون طرح كراسة الشروط والمواصفات في الربع الأخير من 2020.