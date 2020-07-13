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«جوالك في مأمن من الاختراق».. 3 مواقع تفحص التطبيقات وتخبرك بوجود «فيروس»

«جوالك في مأمن من الاختراق».. 3 مواقع تفحص التطبيقات وتخبرك بوجود «فيروس»
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تواصل – فريق التحرير:

أصبحت الهواتف الذكية بمثابة حاسوب صغير يحمل الكثير من المعلومات الشخصية والحساسة لمستخدمه، لاسيما مع وجود تطبيقات للبريد الإلكتروني والمصرف الذي يتعامل معه وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتالي صارت تلك الهواتف صيدًا ثمينًا للقراصنة “الهاكرز” الذين يلجأون لطرق متعددة لسرقة تلك المعلومات لأهداف مادية أو اجتماعية وغير ذلك، لذلك ينصح خبراء أمن المعلومات بتطبيقات تساعدك في فحص التطبيقات

3 مواقع للفحص

وفي السياق، قال المختص التقنية وأمن المعلومات، ياسر العصيفير، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هل تعلم أن الكثير من التطبيقات تقوم باختراق صورك، أرقامك، الملاحظات وغيرها من جوالك؟”.

وأضاف “العصيفير”: “هذه أفضل المواقع التي تقوم بفحص تطبيقات الأندرويد ومعرفة إذا كان سليم أو فيروس مهم لأي واحد معه جوال أندرويد”.

لدخول مواقع الفحص من هنا:

apkscan.org

metadefender.opswat.com

virustotal.com

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