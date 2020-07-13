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«الموارد البشرية» توضح الحد الأدنى لراتب الطالب.. وكيفية احتسابه في نطاقات

«الموارد البشرية» توضح الحد الأدنى لراتب الطالب.. وكيفية احتسابه في نطاقات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحد الأدنى لراتب الطالب الذي يعمل في المؤسسات الخاصة، وكيفية احتسابه في برنامج “نطاقات”.

وقالت حساب “العناية بالعملاء” التابع “للموارد البشرية” على موقع “تويتر”: “يتم احتساب الطالب في نسبة التوطين عن نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه”.

وبشأن الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يحصل عليه الطالب، أجابت حساب “العناية بالعملاء”، أن الراتب الشهري بحد أدنى قدره “1500 ريال، ويشترط أن لا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر”.

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