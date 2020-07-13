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حقيقة اشتراط تسديد المخالفات المرورية لتجديد «بطاقة الهوية»

حقيقة اشتراط تسديد المخالفات المرورية لتجديد «بطاقة الهوية»
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن “وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية” تشترط تسديد المخالفات المروية لتجديد “بطاقة الهوية” للمواطنين.

وورد سؤال إلى حساب “العناية بالعملاء” التابع للأحوال المدنية على موقع “تويتر” من مغرد يقول فيه: “هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية؟”.

وأكدت الأحوال المدنية؛ ردًا على استفسار المغرد: أنه “لا يلزم تسديد المخالفات المرورية؛ حيث لا يوجد أي ارتباط بين المخالفات المرورية والسجل المدني”.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية: “الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر، الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية، اختيار خدمة الاستعلام عن المرور”.

وتشمل خطوات الاستعلام عن المخالفة المرورية “اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية، كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور، سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة”.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

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