وصفات مميزة للحصول على نكهات رائعة من «الزيوت الطبيعية»

تواصل – وكالات

ذكر موقع “غزوندهايت” الألماني عدد من النصائح لاستخدام خلطات من الزيوت الطبيعية للحصول على نكهات مميزة للكثير من الأطعمة.

وأشار الموقع إلى استخدام الزيوت المخلوطة بالأعشاب، حيث توجد وصفات منزلية بسيطة وسهلة لخلط الزيوت بأعشاب مثل البقدونس أو المريمية والحصول على زيت بنكهة خاصة مميزة ولذيذة.

وصفات لزيت دوار الشمس والصويا

ونصح الموقع الألماني المختص بالنصائح الطبية، باستخدام زيت دوار الشمس أو الصويا لأن مذاقها محايد ويمكن إضفاء نكهات مختلفة إليها مثل القرنفل أو القرفة أو الفلفل أو قشر الليمون أو الفطر المجفف. وينصح الموقع الألماني بضرورة استخدام أعشاب وبهارات طازجة وألا تزيد فترة تخزينها عن 6 أشهر وألا تكون مجمدة.

وصفات لزيت الزيتون

أما بالنسبة لزيت الزيتون فيمكن إضافة النعناع والمريمية والريحان إليه، لأن هذه الأعشاب رائحتها قوية وزيت الزيتون له مذاقه الخاص أيضا. ولابد من تجفيف الأعشاب جيدا لمنع تسرب الرطوبة إلى الزيوت، ما يؤدي إلى تعكير نقاء الزيت. وعادة ما يستغرق الأمر حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى يكتسب الزيت نكهة الأعشاب والبهارات المضافة إليه.

وصفات لذيذة لنكهات الزيوت

– زيت بنكهة البقدونس: حزمة من البقدونس وملعقة صغيرة من الملح تضاف إلى 100 ملليلتر من الزيت. ويستخدم هذا الزيت عادة في السلطات ومع السمك المشوي.

– زيت بنكهة الفلفل الحار (التشيلي): ثلاثة قطع من الفلفل الحار يتم تقطيعها وإزالة البذور منها لتصاف إلى 100 ملليلتر من زيت الصويا على سبيل المثال. هذا الزيت يصلح للأطعمة الآسيوية.