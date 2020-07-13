الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جائزة دولية تضع «جامعة الملك فيصل» ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية

جائزة دولية تضع «جامعة الملك فيصل» ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية
0

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة التايمز الدولية للتعليم العالي لقارة آسيا ترشح جامعة الملك فيصل ضمن أفضل (8) جامعات آسيوية عن فئة فريق القيادة والإدارة المتميز في جائزة “THE Awards Asia ” ، حيث شارك في نسخة هذه الجائزة الحالية (150) مؤسسة تعليم عالٍ تمثل أكثر من (40) دولة على مستوى القارة الآسيوية.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي ، أن هذا الترشح مبني على دلائل وبراهين شمولية ومتكاملة يوثق التطور والتغيير في المسيرة الإدارية وما أنتجه من تحولات إيجابية ، وأثرها في تطوير وتفعيل هويتها المؤسسية المسهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة كإسهامات قيادية ذات تأثير وطني مستدام.

وأفاد معاليه أن الجامعة في المرحلة الحالية من الجائزة تنافس نخبة من الجامعات الآسيوية المتميزة ومنها جامعات تسينغهوا الصينية ، وسيؤل الوطنية الكورية ، وبكين للتكنولوجيا الصينية ، ودونغ هوا الوطنية التايوانية ، وغيرها، مؤكدا أن هذا الاستحقاق على مستوى القارة ، يجسد دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي ، ويعكس ما تقدمه وزارة التعليم بقيادتها الفاعلة من جهود لدعم الجامعات السعودية ، وتحفيز سعيها الدؤوب لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، التي تستهدف إمكانية أن تصبح (5) جامعات سعودية على الأقل من ضمن أفضل (200) جامعة عالمية بحلول عام 2030م ، مبيناً أن هذا الاستحقاق ليس هدفًا بذاته ، بقدر ما هو انعكاس لما يشهده التعليم في المملكة من تطور ، وما تحقق واقعًا في مسيرة جامعة الملك فيصل الإدارية من ممارسات الجودة المؤسسية العالمية الداعمة لبرامج التنمية الوطنية ، ومنها تعظيم التأثير في تنمية منظومة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة ، الذي يمثل محور هوية الجامعة المؤسسية.

مواد ذات صلة

جامعة الملك فيصل تعلن المقبولين ببرنامج الدكتوراه وتدعوهم للمطابقة

جامعة الملك فيصل تعلن المقبولين ببرنامج الدكتوراه وتدعوهم للمطابقة

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

مجرم أم عبقري.. «هكر الأحساء» يتصدر تويتر 

مجرم أم عبقري.. «هكر الأحساء» يتصدر تويتر 

أول تعليق من جامعة «الملك فيصل» بشأن اختراق نظامها وتعديل درجات الطلاب

أول تعليق من جامعة «الملك فيصل» بشأن اختراق نظامها وتعديل درجات الطلاب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة